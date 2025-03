Hanke tutvustuse kohaselt on hanke eesmärk tagada sobivate kandidaatide leidmine strateegilise tähtsusega ametikohtadele värbamiseks, et toetada organisatsiooni pikaajalisi eesmärke ja tagada oluliste kompetentside olemasolu.

Sihtasutuse kommunikatsioonispetsialist Piret Malv selgitas, et kuna EISA on organisatsioon, kuhu riik on suunanud eesmärkide täitmise väga erinevates valdkondades, siis läheb sihtotsingut vaja minna mitte ainult juhtide, vaid ka spetsiifiliste teadmistega ekspertide leidmiseks.