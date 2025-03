Miks me majanduslikust vägivallast ei räägi?

Finantshariduse vallas, mis on üks finantstervise indeksi mõõdetavatest alateemadest, teeme silmad ette nii Lätile, Leedule kui ka Rootsile. On põhjust rõõmustada, et meie ühiskond on aina teadlikum, kuid rahatarkuse populariseerimise, meelerahufondi olulisuse ja säästunippide jagamise kõrval on märksa vähem tähelepanu saanud majanduslik vägivald.