Eestlane Eesti majandusse ei usu

Kui vaadata tarbijauuringu tulemusi lähemalt, siis peegelduvad need suundumused sealt üsna hästi. Nimelt, kui uurida, kuidas inimesed hindavad oma tänast majanduslikku seisu, siis pole tulemused nii halvad, kui on seda hinnang riigi üldisele majandusolukorrale. Tõsi, seda on ehk kummaline öelda olukorras, kus umbes pooled majapidamistest ütlevad, et nende pere majanduslik seis on viimase aasta jooksul muutunud halvemaks ja halveneb järgmise aasta jooksul veelgi. Samas on tegemist Eesti jaoks tüüpilise olukorraga, kus suur osa vastajatest näevadki oma eluolu väga mustades toonides. Pere majandusseisu hindamisel ollakse oluliselt pessimistlikumalt, kui on selle näitaja ajalooline keskmine, ent palju suuremad käärid varasemaga tekivad siis, kui vaadata hinnanguid riigi üldisele majandusolukorrale ja selle tulevikule. Eelmise aasta lõpus uskus 90% vastajatest, et Eesti majandusolukord on viimase aasta vältel halvenenud ja enam kui 70% arvas, et see halveneb ka järgneva aasta jooksul. Sellest ajast saadik on hinnangud tulevikule küll pisut paranenud, kuid eestlaste usk majandusse on täna siiski väga napp.