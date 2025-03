Kuidas mõjutaks USA majanduslangus Balti riike?

On selge, et praegu suurendab USA finantsturgude ebakindlust pidevalt muutuv tariifipoliitika ning inflatsioonirisk. Turu ärevust peegeldab hästi üks peamisi USA aktsiaindekseid – S&P 500. Alates tipust, mis saavutati 19. veebruaril, on S&P 500 indeks langenud 7,3% ja aasta algusest on indeks langenud 3%. Tehnoloogiaettevõtteid koondav NASDAQ indeks on kukkunud 7,7% ja väikeseid ning keskmise suurusega USA ettevõtteid hõlmav Russell 2000 indeks on langenud 7,4%.

Üha enam kuuleb avalikus ruumis arvamust, et USA majandus langeb peagi. Sellele lisab hoogu ka Trumpi enda välja öeldud avaldus, et tegemist on kohanemisperioodiga ning et majanduslanguse riski ei saa välistada.

Kas olukord on tõesti nii halb? Vastus on, et tõenäoliselt ei. USA majanduskasv on selgelt aeglustunud, kuid aeglustumine pole veel langus. Kriisist veel rääkida ei saa.

USA SKT vähenemise prognoos eksitab