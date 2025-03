E-residendist briti ettevõtja aitab Biitlite abil Eesti ettevõtetel ükssarvikuteks saada

«Tihti on geniaalse idee järel probleemiks see, et inimestel pole aimugi, kust alustada. Kellega peaks rääkima? Kuidas leida raha selle idee ellu viimiseks? Mitu inimest on vaja, et see käima lükata? Ja kuidas üldse neid inimesi leida,» kirjeldab Mike. Ja "«The Beermat Entrepreneur» just seda õpetabki - kuidas need õllealusele visandatud märkmed suureks ja edukaks äriks kasvatada.