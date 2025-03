TOETUSED KUI ÄRI Eestis arendatakse toetusetaotlejaile tehisintellektil rajanevat projektikirjutajat

Missuguseid vigaseid eestlased projekte kirjutades tegema kipuvad? End projektikirjamise praktikuna positsioneeriv Pehme ütleb, et peamised vead tekivad sellest, et juhendmaterjale ei loeta hoolikalt enne taotlemist läbi. Näiteks võidakse soovida toetuse abil osta mingi konkreetne asi, aga kahe silma vahele jääb, et toetusmeede sellist ostu teha üldse ei võimalda. Ka tuleb ette, et numbrid ei klapi -- taotlusvormil on üks summa, aga eelarve failis on hoopis teised summad – või et täidetud on ära sootuks vale taotlusvorm.