Üha uued nõuded teevad kinnisvara ebamõistlikult kalliks

«Iga kuuga kallineb ehitushind keskmiselt ühe protsendi võrra lihtsalt sellepärast, et me peame ehitama teistmoodi kui varem,» ütles kinnisvaraarendaja Liven partner ja Parempoolsete asutajaliige Andero Laur. Uusi nõudeid tuleb ühtlase voona peale nii seaduste muutumisest kui ka omavalitsuste kehtestatud reeglite uuendamisest. Laur lisas, et eraldi vaadates on suurem osa muudatusi head – midagi saab turvalisemaks, linnakeskkond rohelisemaks. Iga uus nõue eraldi mõjutab ehitushinda vahest 0,5–3 protsendi võrra. «Kui need kõik kokku liita, siis saame aga pideva, inflatsioonist kiirema ehitushindade tõusu,» tõdes Laur. Kõige halvem on tema sõnul, et suurt pilti ei vaata keegi – täit ülevaadet lisanduvatest nõuetest ja nende mõjust pole ei kehtestajatel ega arendajatel, kinni maksab selle kõik lõpuks ostja.