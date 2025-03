3. Et kokku hoida toidukuludelt, tasub jälgida jaekettide sooduspakkumisi ja tihti ka personaalseid pakkumisi. «Toidukulusid aitab vähendada see, kui koostada nädala menüü, teha kodus ise süüa ja lõunasöök tööle kaasa võtta,» märkis Visnapuu. Nädalamenüüst lähtuvalt saab koostada ostunimekirja, mille alusel sisseoste teha. Sedasi saab olla kindel, et midagi vajalikku ei unune ostmata ja väheneb emotsiooniostude oht. «Lisaks rahalisele kokkuhoiule on perega koos söögitegemine ka meelelahutus ning hea võimalus koos aega veeta.»

4. Riiete ostmisel tasub eelistada kvaliteetsemaid ja vastupidavamaid rõivaid, sest lõppkokkuvõttes tuleb see soodsam. Hooaegade lõpus on poodides allahindlused ja trendikas ning keskkonnasäästlik on külastada kasutatud riiete poode, sest sinna jõuavadki enamasti just kvaliteetsemad riided, millest on ka kasutatuna rõõmu pikaks ajaks.

«Üks võimalus kokkuhoiuks on samuti see, kui enne ostu tegemist võtta vähemalt paar päeva järelemõtlemiseks ja küsida endalt, kas ma ka tegelikult vajan seda või ma lihtsalt tahan seda ostu teha,» sõnas Visnapuu. Kui näiteks vana telefon on veel töökorras, siis tasub endalt küsida, kas mul on kindlasti vaja seda praegu osta või saab ostu edasi lükata.

5. Meelelahutuse puhul on Visnapuu sõnul võimalik hoida kokku, ilma et elukvaliteet palju langeks. Näiteks tasub ennast viia kurssi tasuta üritustega ja selle asemel, et kohtuda sõpradega kohvikus, võib neid hoopis koju külla kutsuda ning valmistada ise selle tarbeks suupisteid või küpsetada kooki. «Kevade ja suve saabudes on hea võimalus viibida lihtsalt looduses, minna näiteks matkama või kohalike vaatamisväärsustega tutvuma,» rääkis ta.

6. Igakuise pere eelarve koostamise ja selle jälgimise juures on oluline jääda mõistlikuks ning hoida tasakaalus kokkuhoid ja endale meeldivate asjade tegemine. «Kui hakata liialt säästlikuks ja igat senti lugema, siis võib sellega tekitada endale liigset stressi ning seeläbi on kogu protsess ebameeldiv. Oma rahaasjadel silma peal hoidmine võiks olla mitte kohustus, vaid tavapärane osa igapäevaelust,» sõnas Visnapuu.