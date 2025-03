Rail Baltic jätkab sama juhiga, kuigi riigifirma tegi ametikohale konkursi

«Rail Baltica projekt Eestis on heal kursil ning Anvar Salomets ja Taavi Laja juhatuse liikmetena on näidanud projekti elluviimisel tugevat teotahet, mistõttu oleme veendunud, et nende senised kogemused ja teadmised aitavad kaasa Rail Baltica valmimisele aastaks 2030,» rõhutas Rail Baltic Estonia nõukogu esimees Andres Agukas.