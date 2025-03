Luminor: kiire palgakasv aitab inimestel hinnatõusudega toime tulla

«Võrreldes eelmise aasta lõpuga on tugevalt vähenenud autode müük. Peale autoostu buumi on loomulik ka et autosid vähem ostetakse. Võrreldes detsembriga on tase peaaegu kaks korda madalam. See on toonud alla ka kogu jaemüügimahu võrreldes nii eelmise aasta lõpu kui aasta varasemaga. Ka see võib olla toetav faktor, muude kaupade müügi kasvule,» märkis Uusküla.