Tollid on maailmamajandusele märkimisväärne löök. Autotööstusel on tugev positsioon, eriti Euroopa suurimas majanduses Saksamaal, kus sellel sektoril on niigi kehvasti läinud. Tootjad hoiatasid, et Trumpi tollid välismaal toodetud autodele kahjustavad tööstust ning neid tuleb läbirääkimiste teel ennetada. «Me kutsume president Trumpi üles kaaluma tollide negatiivset mõju mitte ainult üleilmsetele autotootjatele, vaid ka USA siseriiklikule tootmisele,» ütles Euroopa Autotootjate Liidu (ACEA) kõneisik Sigrid de Vries AFP-le.