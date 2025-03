Eesti järgmine ükssarvik võib tulla tervisetehnoloogiast

Tartu Ülikooli arendusprorektori ja inimese genoomika professori Tõnu Esko sõnul on sihikule võetud just tervisetehnoloogia valdkond, sest Eestis on selles vallas tugev teadlaskond ja kõik eeldused, et nende teadmisi ettevõtluses rakendada. «Eduka tervisetehnoloogia ettevõtte aluseks on teadusmahukas ja innovaatiline idee. Inimeste terviseprobleemid nõuavad keerukaid lahendusi, mida suudavad välja pakkuda meie tippteadlased,» selgitas Esko. Ta rõhutas, et hea tervisetehnoloogia ettevõtte eesmärk ei ole teenida miljardeid eurosid, vaid muuta oma toodete ja teenustega miljardeid elusid.