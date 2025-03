Neljapäeval enne börsil kauplemise algust teatas Eesti Energia kavatsusest osta kõik vähemusaktsionärid välja oluliselt kolmapäevasest hinnast parema aktsiahinnaga. Pakutakse 3,40 eurot aktsiast. Pakkumise eeldus on see, et hakatuseks kiidab finantsinspektsioon selle heaks ja seejärel saab Eesti Energia kätte vähemalt 90 protsenti aktsiatest. Lõplik plaan on viia Enefit Greeni aktsiad börsilt minema.