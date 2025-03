Enefit Greeni suurim eraisikust aktsionär: pakkumine on aus, aga samm vales taasriigistamise suunas

Riigi osalemine ettevõtluses ei ole Ossinovski sõnul juba oma olemuselt hea, sest reeglina toob see endaga kaasa efektiivsuse languse. «Kuigi Enefit Green kuulub ka siiani 77 protsendi ulatuses Eesti Energiale, mille enamusaktsionär omakorda on Eesti riik, siis sisuliselt palju ei muutu,» lausus Ossinovski. « Siiski on see oma olemuselt samm vales ehk nii-öelda taasriigistamise suunas ja sellest on mul turumajanduse veendunud pooldajana muidugi väga kahju,» lausus ta.