Jürgen Ligi: minu soovitus on, et võtke Enefit Greenile tehtav pakkumine vastu

„See pakkumine meie arvates on üsna helde, soodus väike aktsionäridele, et minu enda kompetents, nii suur kui see on lubab küll öelda, et see on sõbralik soovitus väikeaktsionäridele see vastu võtta. Ma samas ei ole nõus ütlema, et kõik on tehtud siiani hästi, et, et neli aastat tagasi,“ ütles pressikonverentsil rahandusminister Jürgen Ligi. „Tehtud otsused olid, olid juba tol ajal väga pika perspektiiviga tehtud, pigem mitte, tuleks küsida nende käest, kes siis otsustasid Enefit Greeni aktsiaemissiooni teha sellisel moel.“