VIDEO ja FOTOD Rahandusminister põhjendab Eesti Energia börsilt ära viimist: oli vale otsus sedamoodi börsile minna

Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko kinnitas, et ettevõte on töötanud selle nimel, et ülevõtmispakkumine oleks edukas. Ja kuigi on olemas plaanid A, B ja C, siis nendest räägitakse alles siis, kui selleks tekib vajadus. «Praegu keskendume sellele, et ülevõtmispakkumine oleks edukas,» lausus ta.