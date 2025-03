Ekspert selgitab: mida peaks tegema, et saada suuremat pensionit?

«III samba põhiline eelis on see, et sinna aasta jooksul tehtud sissemaksetelt saab tuludeklaratsiooni esitamisel tagasi kuni 22% tulumaksu,» ütles Peik. «Sissemaksete piir, millelt tulumaksu tagasi saada võib, on kuni 15% inimese aastasest brutotulust või maksimaalselt 6000 eurot aastas. Näiteks kui inimene teenib kuus 2000-eurost brutopalka ja panustab igakuiselt III sambasse maksimaalselt 300 eurot, koguneb sinna aasta jooksul 3600 eurot, mis on juba võrdlemisi arvestatav summa,» selgitas ta.