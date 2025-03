Tarbijakaitse selgitab: kes vastutab, kui üritus jääb ära?

Kelle poole pöörduda, kui üritus tühistatakse?

Aeg-ajalt ikka juhtub, et plaanitud kontsert tühistatakse, lükatakse tulevikku või ürituse sisu muutub sellisel määral, et pileti ostnud isik ei oleks selliselt muudetud üritusele algselt minna soovinud. Tarbijale on siinkohal oluline teada, et pileti raha tagastamise eest vastutab ürituse korraldaja, mitte portaal, kust piletid soetati.

Kui piletimüügiportaali ja korraldaja vahel sellist kokkulepet ei ole, peab tarbija pöörduma otse ürituse korraldaja poole. Alles siis märkab nii mõnigi tarbija, et ta on Eesti piletimüügiportaali vahendusel ostnud pileti üritusele, mille korraldaja asub hoopis välisriigis. See tähendab, et tarbija peab edaspidi kontakteeruma välismaa kauplejaga ja tihti ka inglise keeles. Et see ei tuleks üllatusena, tasub juba enne piletite ostmist kontrollida, kes on ürituse korraldaja. Vastav informatsioon on kättesaadav piletimüügiportaalis. Kui ostad pileti müügipunktist, tasub enne ostu täpsustada, kes on korraldaja, kui seda teavet automaatselt ei jagata.