Maxima: meie toodete hinnad võivad peagi tõusta

Hinnatõusud jäävad vahemikku paarist protsendist kuni 48 protsendini.

Hinnatõusu tagamaid peab otsima nii maailmaturul kui ka kodumaal toimuvast – tõusnud on nii toorainete kui energia hinnad ning kasvanud on palgakulu ja aktsiisid. «Mõistame, et mitmed tööstusharud seisavad silmitsi nii globaalsete kui ka kohalike väljakutsetega, mis kergitavad toodete omahinda. Maailmaturul on tekkinud olukord, kus paljude toorainete puhul ületab nõudlus pakkumist – toorete kättesaadavust mõjutavad kliimaprobleemid ning taime- ja loomahaigused,» selgitas Maxima Eesti kategooriahalduse ja ostuosakonna juht Kadi Lainelo.

«Me kuulame oma partnereid ja otsime üheskoos lahendusi saadud taotlustele. Siiski ei suhtu me hinnatõusudesse kergekäeliselt – analüüsime igat taotlust põhjalikult eesmärgiga hoida hinnad meie klientide jaoks võimalikult taskukohased. Peame tarnijatega pidevaid läbirääkimisi, et jõuda kõikidele osapooltele sobiva kokkuleppeni – seisame selle eest, et meie klientidele oleks igapäevaselt kättesaadav võimalikult odav ostukorv,» lisas Lainelo.

Kliimaprobleemid, linnugripp ja kalapüügipiirangud mõjutavad hindu

Hinnatõus võib enim mõjutada järgmisi kategooriaid: värske liha ja kala, munad, piimatooted, kohv ja maiustused.

Üks suurimaid hinnatõuse on seotud kohvi ja šokolaaditoodetega, kuna maailmaturul on kakao- ja kohviubade hind kerkinud rekordkõrgustesse. Kakao hind on rohkem kui kahekordistunud suure nõudluse ja piiratud kättesaadavuse tõttu. Kohvi hinnatõusu põhjusteks on ebasoodsad ilmastikutingimused, kehvad saagid ja kohvikasvanduste vähenemine.