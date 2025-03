Suuraktsionär Eesti Energia kavatseb teha Enefit Greeni väikeaktsionäridele turuhinnast kõrgema hinnaga vabatahtliku ülevõtmispakkumise, et tuua Enefit Green sajaprotsendiliselt tagasi Eesti Energia omandisse. Tehingu eesmärk on kujundada Eesti Energiast integreeritud energiakontsern, kus elektri tootmis- ja müügiportfellid on ühendatud.