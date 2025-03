Järgmise IPOdroomi ootuses: mis peaks juhtuma, et ettevõtted taas Tallinna börsile tahaks tulla?

2021. aasta IPOdroomist on tänaseks alles jäänud vaid mälestused ja toona turule tulnud väikeettevõtted on pea kõik ka suure osa oma väärtusest kaotanud. Viimastel aastatel on börsil olnud ainult üks suurem uus nimi: Infortar. IPO oli neil edukas, kuna esmane aktsiapakkumine tehti investorite jaoks meelepärase hinnaga ja ootustest kõrgem dividend ning gaasiäri hea minek kiirendas ka hiljem aktsiahinna tõusu. Esmases aktsiapakkumises osalejad on praegu lausa 80% võrra rikkamad.