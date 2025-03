GRAAFIK Kuidas Eesti miinimumpalk teiste euroliidu riikidega võrreldes paistab

Miinimumpalk on Eestis sel aastal 886 eurot. See on peaaegu kaks korda väiksem kui mediaanpalk ja 2,3 korda väiksem kui keskmine brutokuupalk. Võrdlus teiste riikidega näitab, et tegemist on Euroopa Liidu (EL) teiste riikidega võrreldes üpris tasakaalustatud tasemega.