ELEKTRIKELL Neljapäeval on elekter Eestis poole odavam, kuid Soomes on elekter sellest 30 korda odavam

Lätis ja Leedus on elekter neljapäeval Eestist 6,7 protsenti kallim – 98,36 eurot. Soomes on hind aga märkimisväärselt odavam, makstes keskmiselt vaid 2,97 eurot megavatt-tunnist. Nord Pool süsteemi päeva kõige kallim hind on 112,80 euroga Poolas.