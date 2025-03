Värske tehing Eesti piletimüüja tugevdab haaret Tšehhi turul

PLG juhatuse esimehe Sven Nuutmanni sõnul kasvab PLG turuosa nüüd Tšehhis ligi 34 protsendini. «Meie soov on tuua eri riikide piletimüügi turuliidrid ühe tugeva rahvusvahelise võrgustiku alla, et pakkuda klientidele võimalikult laia ja kvaliteetset teenuste valikut,» ütles Nuutmann, lisades, et Tšehhi kahe olulise tegija jõudude ühendamine loob selleks suurepärased võimalused.