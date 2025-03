FOTOD Eesti Energia avas Auveres Eesti suurima akusalvesti

Avamisüritusel osalenud rahandusminister Jürgen Ligi sõnul on Auvere akusalvesti Eesti energiapöördes märgiline ja ka tehnoloogiliselt oluline komponent. «Demokraatlik riik vajab taastuvenergia salvestamise võimsusi, et suurendada energiasõltumatust. Heameelt teeb selle investeeringu puhul seegi, et meil on võtta ka vaba maailma päritolu tehnoloogia,» ütles Ligi.