Toomsalu on LHVs töötanud alates 2007. aastast. Alustades praktikandina, sai temast LHV Panga esimene krediidianalüütik, hiljem vedas ta valdkonda krediidijuhi ja ka krediidikomitee juhina. Alates 2016. aastast on ta olnud LHV Groupi juhatuse esimees. Lisaks on ta ASi LHV Pank, ASi LHV Kindlustus, ASi LHV Varahaldus nõukogu ja LHV Bank Ltd juhatuse esimees.