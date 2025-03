Pimestav kevadpäike ja heitlik ilm: neli soovitust, et vältida liiklusõnnetust

«Kõige pimestavam on päike just varahommikul ning õhtul, mil see on horisondi lähedal,» kommenteeris Gjensidige kindlustusseltsi Eesti filiaali juht Raido Kirsiste. Kindlustusjuhtumite statistika aga näitab, et enamasti on liiklusõnnetuse põhjuseks see, et päikesest pimestatud juht ei jõua õigeaegselt pidurdada. «Harvemal juhul sõidavad päikesest pimestatud juhid vastassuunavööndisse või ei märka möödasõitu sooritades vastutulevat autot, mistõttu on kokkupõrge praktiliselt vältimatu,» lisas ta.