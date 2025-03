Tulumaksutagastus - mida teevad mehed, mida naised?

Citadele uuris Eesti, Läti ja Leedu inimestelt, kuidas nad kavatsevad kulutada tuludeklaratsiooniga tagastatud enammaksud maksuraha. Selgus, et peaasjalikult kulub see siiski igapäevastele vajadustele nagu näiteks toit ja arved, kuid samas on üksjagu Eesti inimesi, kes planeerivad sellega täiendada oma kogumishoiust või muid investeeringuid.

Kokku vastas 27 protsenti, et raha läheb igapäevaste kulude peale ning pea sama suur hulk inimesi ehk 25 protsenti planeerib selle ühel või teisel moel säästa. Eelmise aastaga võrreldes on mõlemad osakaalud suurenenud. Aasta tagasi märkis 24 protsenti, et raha läheb igapäevaste kulude peale ning kokku 22 protsenti, et see läheb säästudeks.