Järsult kallinenud kohvihinna tõusule lõppu ei paista

Eestlased on kindlalt kohviusku. Kuigi hinnad on viimase poolaastaga lakke hüpanud, pole see kaupmeeste hinnangul kohvijoomist eriti vähendanud. Kohvi ostetakse valdavalt sooduspakkumistelt, kusjuures selle kauba puhul on selgelt näha, et tarbijad hääletavad jalgadega ehk ostavad kohvi nendest kauplustest, kus neile meelepärane sort parajasti soodsamalt müügil on.