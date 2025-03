Kui mullu juunis lootis keskpank selleks aastaks 3,6-protsendilist majanduskasvu ja vaid 2,7-protsendilist hinnatõusu, siis nüüdseks on ootusi tublisti viletsamaks korrigeeritud. Teisipäeval teatas keskpank, et tänavune majanduskasv jääb kõigest 1,5 protsendi kanti ja sedagi vaid siis, kui tollisõda liiga maruliseks ei kisu. Hinnad aga tõusevad sellel aastal halva üllatusena koguni kuus protsenti. Seni on eksperdid oodanud hinnatõusuks pigem neli-viis protsenti.