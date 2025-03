EESTI PANGA PROGNOOS Majanduse taastumist varjutavad mitmed ohud

Mõningane konkurentsivõime paranemine ühes kosuva välisnõudlusega on Eesti Panga teatel viinud ekspordi kasvule ja see pööras eelmise aasta lõpus ka Eesti majanduse tagasi kasvurajale. Kriisidest põhjustatud madalseisust välja ronimine võtab aga aega, sest Eestis on tootmine konkurentidega võrreldes järsemalt kallimaks muutunud ning sellega kohanemiseks peab paranema tootlikkus ja see toimub aegamisi.

Globaalne majanduspilt on muutunud keerukamaks ja see jätab jälje ka Eesti majandusele. Praeguseks USA poolt kehtestatud kaitsetollidel ja nendele vastuseks astutud sammudel on Eesti majandusele vähene mõju, kuid keskpank tõdeb, et kaubandustingimused võivad veelgi halveneda. See mõjutaks Eestit tugevalt, kuna oleme väike ja avatud majandus, mis toetub suuresti ekspordile. Kui USA viib ellu lubaduse kehtestada Euroopa Liidu ekspordile 25 protsendi suurune tollimaks, aeglustaks see Eesti majanduskasvu tuntavalt, kuid ei peaks kaasa tooma majanduslangust.