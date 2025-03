VIDEO Kuidas muuta Tallinnas kodu ostmine kättesaadavamaks?

Viimase kümnendi jooksul on eluaseme hinnad Eestis tõusnud märksa kiiremini kui palgad, samas kui näiteks Põhjamaades on palgakasv olnud kiirem kui kinnisvarahindade kasv. Kodud on muutunud paljudele kättesaamatuks. Liiga kõrgete hindade üheks põhjuseks on ülereguleeritud ehituskeskkond.