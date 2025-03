Vaimse tervise probleemid ja töövaidlused: kus algab tööandja vastutus?

Kas iga vaimse tervise probleem on tööandja vastutus?

Kui töökeskkond on stressirohke, puudub hea koostöö kolleegide vahel või on graafik liiga koormav, siis võib see kindlasti avaldada mõju vaimsele tervisele. Samas on oluline teha vahet sellel, kas need probleemid on tingitud just töötingimustest. Lisaks sellele, kas juriidiliselt on ettevõttele midagi ette heita ehk kas esineb temapoolset rikkumist.