Venemaa majandus kasvab, aga rahvas nälgib: veerandil napib raha isegi toiduks

Soome keskpanga analüütikud esitlesid esmaspäeval nägemust Venemaa majandusest ja ülevaatest selgus, et kuigi 2023. aastal kasvas tarbimine kiiresti, siis möödunud aastal on inimeste valmisolek osta kestvuskaupu negatiivsel poolel. Teisisõnu: järjest rohkem inimesi leiab, et praegu on halb aeg suuri oste teha.