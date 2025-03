Soome energiahiid: elekter on uue tuumajaama rajamiseks liiga odav

51 protsendi ulatuses riigile kuuluv energiafirma Fortum opereerib Soomes praegu kahe reaktoriga Loviisa tuumajaama. Paar aastat tagasi asus energiatootja uurima uute tuumaelektrijaamade rajamise võimalusi nii Soomes kui Rootsis. Esmaspäeval teatas ettevõte, et nende põhjalik analüüs uue tuumajaama tasuvuse kohta annab selge tulemuse: Soomes on elekter praegu uue reaktori ehitamiseks liiga odav.

Ettevõtte tegevjuhi Markus Rauramo märkis pressiteates, et tuumaelektrijaama ehitamise eelduseks oleks ligikaudu Euroopa keskmine elektrihind, mis on Soomega võrreldes umbes kaks korda kõrgem. «See on hinnatase, mida on vaja klientidelt uue jaama rajamiseks,» ütles ta.