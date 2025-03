Hävitaja F-47 – Boeing hakkab ehitama Trumpi nimelist superrelva

Uus lennuk saab nimeks F-47 ning Trump nimetas seda «ajalooliseks investeeringuks». Tema sõnul on tegemist «kõige arenenuma, võimekama ja surmavama lennukiga», mis eales välja töötatud. Lennuk võimaldaks USA-l Trumpi sõnul «jätkuvalt domineerida õhuruumis». Kuna Trump on Ameerika Ühendriikide 47. president, võib oletada, et hävitaja on nimetatud tema järgi, edastas väljaanne Frankfurter Allgemaine Zeitung.