Balti kaitsevöönd – kui kaugel on liini rajamisega meie naabrid?

Balti kaitsevöönd on kolme riigi Eesti, Läti ja Leedu ühisalgatus, et tagada riikide sõjaline kaitse alates esimesest meetrist ja selleks rajatakse lisaks tavapärastele piiritõketele piiriäärsetele aladele sõjalised kaitserajatised.

Eesti puhul on kaitsevööndi näol tegu tõkestus- ja välikindlustuslahendusega, mis hõlmab endas 600 betoonist jaopunkri rajamist Kaitseväe ja Kaitseliidu üksustele ning ladustamisalade loomist erinevatele tõkestuselementidele. Tugipunktide asukohad pidid selguma juba eelmise aasta lõpuks, kuid nagu Postimees kirjutas, on Balti kaitsevööndi rajamine graafikust maas. Nii see tõesti on, sest hinnanguliselt 60 miljonit eurot maksva mineval kaitseliini pidid ehitusööd algama juba selle aasta alguses.