«Uue korteri peale küll mõelda ei julge» Kinnisvara on eestimaalaste jaoks väga kallis

Eluaseme hinnaindeks näitab, kuidas on eluaseme soetamise ruutmeetrihinnad ajas muutunud. Eelmisel aastal tõusid need 6,1 protsenti. Aasta viimase kolme kuu võrdluses aastatagusega oli vahe 3,6 protsenti. Statistikaameti juhtivanalüütik Märt Umbleja märkis, et võrreldes eelmise kvartaliga langes indeks teist kvartalit järjest. «Ka korterite hinnad langesid neljandas kvartalis võrreldes kolmanda kvartaliga 1,3 protsenti, majade hinnad aga tõusid 0,9 protsenti,» selgitas Umbleja.