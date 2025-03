Notarite Koja koja hinnangul on hinnatõus vajalik, et teenus oleks üle Eesti jätkusuutlik, teatas koda meediale saadetud teates.

«Tehinguväärtusest sõltuvad tasud, millest notar maksab kinni teisi sotsiaalselt olulisi teenuseid, pole tõusnud 1996. aastast. Eriti mõjutab see notareid väikelinnades, kus kinnisvara hind on madal ja tasu seevõrra oluliselt väiksem. Notari amet pole kõrgharitud noorele enam atraktiivne ja eriti keeruline saab olema notarikohtade täitmine lähiaastatel, mil paljudel notaritel jõuab kätte pensioniaeg,» kirjeldas Saar-Johanson.

Saar-Johanson tõdes, et suur osa notari igapäevatööst toimub varjus ja inimestele on sellest näha vaid jäämäe tipp. Samas on notari töö mõistmiseks tarvis ette kujutada vaid järgmist olukorda: mis saaks siis, kui notareid enam Eestis ei oleks ja inimesed peaksid tegema olulisi varalisi lepinguid omal käel või advokaatide abil.