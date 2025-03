Suurima maksuvõlaga rõivakaupmees: viimane talv jäi vahele

Äripäeva koostatud rõivamüüjate maksuvõlglaste edetabeli eesotsas on spordikaupade ja rõivaste müüja Rademar, kelle maksuvõlg on 20. märtsi seisuga maksuameti võlaregistri andmetel 255 000 eurot, mis on täies mahus ajatatud.

«Viimane talv jäi sisuliselt vahele ning selle mõju on samuti suur,» märkis Rademari juht Margus Juksar ning tõi lisaks välja, et firma käekäigule on halvasti mõjunud majanduslangus ja maksutõusud.

Ajatud maksuvõlg on võlg, mille maksmise tähtaega on maksuhaldur pikendanud või mille suhtes on kokku lepitud ajatamine (ehk maksegraafik). See tähendab, et maksuvõlg on olemas, kuid maksjal on kokkulepe selle tasumiseks osamaksetena kokkulepitud aja jooksul, mistõttu see ei pruugi kohe kaasa tuua täitemenetlust.