Ekspert selgitab: millal kindlustus sõlmida maakleri vahendusel?

Statistika näitab, et Eestis juhtub igal aastal tuhandeid kodu- ja liiklusõnnetusi ning ootamatuid terviserikkeid, mis võivad mõjutada mitte ainult rahakotti, vaid ka elukvaliteeti. Seetõttu on oluline kaitsta end halvima eest.

Ära vali kindlustust ainult hinna järgi

«Tihti ei tea kliendid, kuidas kindlustuslepingu peensusi lugeda ja milliseid detaile võrrelda,» selgitab Coop Panga kindlustuse äriliini juht. «Maakleri roll on mitte lihtsalt poliisi müüa, vaid vaadata läbi kõik tingimused ja veenduda, et see, mida klient vajab, on ka tegelikult kindlustatud. Kahjujuhtumi korral seisab kindlustusmaakler kindlustatu õiguste eest,» lisab ta.