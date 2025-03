Töötajate vaimne tervis luubi all: kus esineb enim läbipõlemist?

Anna-Kaisa Oidermaa sõnul võib see tuleneda sellest, et naised panustavad rohkem aega tasustamata hooletööle, nagu näitas möödunud aastal Praxise avaldatud uuring, mis omakorda võib suurendada vaimse tervise probleeme.

«Samas on oluline rõhutada, et see ei tähenda, et meestel esineb vähem vaimse tervise raskusi, vaid need võivad avalduda teisel moel, näiteks sõltuvuskäitumisena,» rääkis ta.