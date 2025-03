Leis on ettevõtluses tegutsenud üle 25. aasta. Ta on varasemalt töötanud panganduses ja toiduainetööstuses (Hoiupank, Ühinenud Meiereid AS, Ösel Foods AS, Nordic Foods AS, Premia Foods AS) ning osalenud mitmete tuntud brändide nagu näiteks Aura loomises. Aastatel 2017-2020 oli Leis raudteelogistika ettevõtte riigifirma AS Operail nõukogu esimees. Lisaks on tegelenud ettevõtete nõustamisega.