Luminor: Eesti inimeste rahatarkus on paranenud

Rahandusministeeriumi tellitud rahatarkuse uuringu kohaselt hindas 2023. aastal 22 protsenti Eesti elanikest oma finantsteadmisi kõrgeks või väga kõrgeks, kusjuures kõige enesekindlamad olid oma teadmistes 20–29-aastased noored. «See on kahtlemata positiivne trend, mis näitab, et rahatarkuse õpetamine haridusasutustes kannab vilja. Samas tuleb küsida, kas teadmised kanduvad üle ka tegelikku finantskäitumisse,» tõdes Uusma pressiteates.

Kuigi finantskirjaoskus järk-järgult paraneb, jääb Uusma hinnangul paljudel puudu oskusest planeerida eesmärgipäraselt oma igakuist eelarvet. Sageli ei teadvustata omale, millised on leibkonna sissetulekud ja reaalsed kulutused ning nii jääb segaseks, et kuhu see raha ikkagi kaob. Üks peamisi finantsilisi ohukohti on sealjuures spontaansed emotsiooniostud, mille ajendiks on sageli sihitud reklaamid ja impulsiivne ostukäitumine.