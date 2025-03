Eesti firma kohtumisest prints Williamiga: näitasime, kuidas saame kasulikud olla

Roofit.Solari tegevjuht ja kaasasutaja Andres Anijalg tõi oma vestluses prints Williamiga välja asjaolu, et iga viies Suurbritannia hoone asub muinsuskaitse piirkonnas, kus ei saa kasutada traditsioonilisi päikesepaneele. Lahendusena tutvustas Anijalg printsile innovaatilist Roofit.Solar päikesekatuse lahendust mille päikeseenergiast elektrit tootev tehnoloogia on integreeritud nähtamatult teraskatuse sisse ja sobib seetõttu kasutamiseks nii ajaloolistel kui ka kaasaegsetel hoonetel, säilitades algupärase välimuse ja tootes samal ajal puhast energiat.

Roofit.Solar esindajad näitasid prints Williamile kuidas näeks Roofit.Solar päikesekatusega välja Westminster Abby. «Prints mainis oma paneeldiskussioonis, et nägi Roofit.Solarile pühendatud lõiku nende kultussaates Grand Design ja on seega eestlaste innovaatilisest katusest juba kuulnud.»

Anijalg tõi vestluses välja, et kliimaneutraalsuse saavutamiseks tuleks 250 miljonit kodu varustada Euroopas päikeseenergia tehnoloogiaga, kuid lisaks kliimaküsimustele lahendavad puhta energia väiketootjad veelgi pakilisemat küsimust - energiajulgeolekut. «Sõda Ukrainas on näidanud meile, kui haavatavad võivad tsentraliseeritud energiavõrgud olla. Venemaa rünnakud elektritaristu vastu on jätnud miljonid elektrita. Hajutatud energiasüsteem – kus igast katusest saab elektrijaam – muudab riigid vastupidavamaks,» rääkis Anijalg kohtumisel.

Prints Williamit on rohetehnoloogiad juba aastaid kõnetanud, ta on näiteks The Earthshot Prize'i asutaja ja president. Prints William käivitas auhinna 2020. aastal, et leida maailma suurimatele keskkonnaprobleemidele kõige uuenduslikumaid lahendusi.