Tehnoloogia, naised ja stereotüübid: kuidas jõuda IKT-sektoris soolise tasakaaluni?

Eurostati andmetel moodustasid naised 2023. aastal 26,8 protsenti Eestis töötavatest IKT-spetsialistidest. See on küll kõrgem kui EL-i keskmine, kuid tähendab siiski, et peaaegu kolm neljandikku sektori töötajatest on mehed. Veelgi keerulisem on olukord tehnoloogiavaldkonna ettevõtluses. Startup Estonia andmetel on naissoost idufirmade asutajate osakaal Eestis jätkuvalt 16 protsenti, mis pole aastate jooksul märkimisväärselt muutunud. Isegi kui naised saavad IKT-hariduse ja töötavad valdkonnas, otsustavad nad siiski harvemini oma ettevõtte asutamise kasuks.