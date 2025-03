ENN LISTRA Kliima ja sõda sunnivad peale karme majandusvalikuid

Roheliste probleemidega seoses ei armastata majandusest rääkida. Seda nagu ei sobigi jutuks võtta, sest näib õilsate eesmärkidega võrreldes nii palju madalam. Ometi on keskkonnaga seotud äärmiselt mastaapsed majandusvalikud – üle aastakümnete, üle inimgruppide ja üle ühiskonna alternatiivsete vajaduste. Tulevaste kulude vältimiseks tuleb nad osaliselt kanda praegu. Asja teeb vastikuks see, et laenud pole heaks lahendiks, sest laenamisega nihutatakse tänaseid kulutusi tulevikku, siin peaksime neid nihutama vastassuunas.