ELEKTRIKELL Masinad huugama. Laupäeva päeval makstakse elektri kasutamise eest peale

Lätis maksab elekter laupäeval sama palju kui Eestis, Leedus on hind aga õige pisut soodsam – 6,78 eurot. Soomes on hind keskmiselt vaid 0,62 eurot megavatt-tunnist. Nord Pool süsteemi päeva kõige kallim elekter on 89,75 euroga Austrias.

Kõige rohkem, 21,98 eurot megavatt-tunnist, tuleb Eestis elektri eest maksta laupäeva õhtul kell 20–21. See tähendab tarbija jaoks, et koos käibemaksuga tuleb sel ajal kilovatt-tunni eest maksta 2,68 senti. Päeval võib kodused seadmed aga südamerahuga huugama panna, sest kella 11.00 alates kuni kella 17.00ni makstakse elektri kasutamise eest suisa peale. Odavaim on elekter kell 13–14, mil hind on 11,53 euroga negatiivne ehk kooskäibemaksuga tuleb elektri kilovatt-tunni eest tasuda -1,41 senti.