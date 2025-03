Uuring kinnitab: tellimuspõhised teenused vallutavad Eesti turu

«Kui varem oli näiteks auto omamine paljudele iseenesestmõistetav, siis nüüd võib märgata üha rohkem inimesi, kes on auto ostmise asemel rentinud – kas pikaajaliselt või vajaduspõhiselt lühirendi näol. Samasugust suundumust on märgata ka teistes sektorites, kus tarbijad soovivad vältida suuri algkulusid ning säilitada finantsilist paindlikkust,» lausus Valma.

Ka Paulus kinnitas, et eestlaste huvi paindlike makselahenduste ja renditeenuse järele on kasvavas trendis ning lausa kolmandik eestlastest peab renditeenuse võimalust oluliseks. Inbank on nutitelefonide renditeenust pakkunud juba 2023. aasta sügisest, mille järel on rendinimistusse lisandunud ka sülearvutid, nutikellad ja tahvelarvutid.