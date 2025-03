Finantsinspektsioon tegi ettekirjutuse kindlustusseltsile

Ettekirjutuse eesmärgiks on tagada, et If P&C Insurance ASi klientidel oleks piisav teave selle kohta, mis tingimustel toimub sõiduki taastusremont. Sealhulgas ka selle kohta, kas sõiduki kahjustatud detail asendatakse uuega või toimub kahjustunud detaili taastamine If P&C Insurance ASi koostööpartneri juures.